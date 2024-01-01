SNAP | SNAP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SNAP Hızlı Proje Tanıtımı
SNAP, Solana Chain üzerinde yer alan bir meme coindir.SNAP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SNAP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSNAP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSNAP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,643,298,925,685