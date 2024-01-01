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Smart Blockchain, geleneksel blok zinciri ağlarından kaynaklanan sorunları ele almak için yenilikçi yöntemler kullanan ölçeklenebilir bir blok zinciri çözümüdür. Smart Blockchain, güçlü bir teknolojik temele, esnek bir şekilde değişme ve gelişme yeteneğine ve coinlerin değerini dengelemek için etkili yöntemlere sahiptir.