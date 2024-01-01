Smart Blockchain | SMART Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Smart Blockchain Hızlı Proje Tanıtımı
Smart Blockchain, geleneksel blok zinciri ağlarından kaynaklanan sorunları ele almak için yenilikçi yöntemler kullanan ölçeklenebilir bir blok zinciri çözümüdür. Smart Blockchain, güçlü bir teknolojik temele, esnek bir şekilde değişme ve gelişme yeteneğine ve coinlerin değerini dengelemek için etkili yöntemlere sahiptir.Smart Blockchain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SMART Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSMART
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSMART
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz9,000,010,200,000