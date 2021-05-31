Solanium | SLIM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Solanium Hızlı Proje Tanıtımı
Solanium is an all-in-one platform for the Solana blockchain. Featuring a launchpad, decentralized trading, governance and staking.Solanium geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SLIM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSLIM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSLIM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-05-31
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000