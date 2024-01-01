SKP | SKP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SKP Hızlı Proje Tanıtımı
SKY Play, eğlenceyi, yaratıcılığı ve finansal üretkenliği tek bir yerde parmaklarınızın ucuna getiren açık bir platformdur. Kullanıcıların dijital sanat ve müzik sergileyebilecekleri, insanlarla bağlantı kurabilecekleri ya da video oyunlar oynayabilecekleri bir platformdur. Amacımız, sıradan bir toplanma platformundan, sosyal bir trend ve teknolojik gelişmelerle gelişen sonsuz bir ekosisteme dönüşmektir.SKP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SKP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSKP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSKP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000