SKO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Sugar Kingdom Odyssey, tüm BRC-20 token ve altcoinlere fayda sağlamak için tasarlanmış bir web3 oyun platformudur ve yüksek kaliteli projelerin tokenlerini ilgi çekici bir oyun ortamına entegre etmelerini sağlar.