SKO | SKO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SKO Hızlı Proje Tanıtımı
Sugar Kingdom Odyssey, tüm BRC-20 token ve altcoinlere fayda sağlamak için tasarlanmış bir web3 oyun platformudur ve yüksek kaliteli projelerin tokenlerini ilgi çekici bir oyun ortamına entegre etmelerini sağlar.SKO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSKO
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000