SIX | SIX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SIX Hızlı Proje Tanıtımı
SIX Network projesi, etkili merkeziyetsiz finansal hizmetler ve işletmeler için gerekli olan bir blockchain altyapısı oluşturmak için blockchain ve akıllı sözleşmelerin gücü aracılığıyla dijital varlıkların gerçek gücünü ortaya çıkarmaya odaklanır.SIX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SIX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSIX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSIX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000