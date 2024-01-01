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SIX Network projesi, etkili merkeziyetsiz finansal hizmetler ve işletmeler için gerekli olan bir blockchain altyapısı oluşturmak için blockchain ve akıllı sözleşmelerin gücü aracılığıyla dijital varlıkların gerçek gücünü ortaya çıkarmaya odaklanır.