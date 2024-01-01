SO-COL | SIMP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SO-COL Hızlı Proje Tanıtımı
SO-COL, içerik oluşturucuların ve markaların NFT kapılı topluluklar aracılığıyla izleyicileriyle etkileşim kurmasına yardımcı olan bir topluluk yönetimi platformudur. Platformumuz, fenomenler, müzisyenler, sanatçılar, eğitmenler ve ilgi grupları dahil olmak üzere tüm topluluk liderleri içindir.SO-COL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SIMP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSIMP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSIMP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000