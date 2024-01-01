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SO-COL, içerik oluşturucuların ve markaların NFT kapılı topluluklar aracılığıyla izleyicileriyle etkileşim kurmasına yardımcı olan bir topluluk yönetimi platformudur. Platformumuz, fenomenler, müzisyenler, sanatçılar, eğitmenler ve ilgi grupları dahil olmak üzere tüm topluluk liderleri içindir.