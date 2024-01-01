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Simu, insanlığın sanal dünyalarla olan etkileşimini yeniden tanımlamayı amaçlayan sürükleyici, açık dünya bir metaverse deneyimidir. BNB zinciri üzerine inşa edilen Simu, merkeziyetsiz, fotogerçekçi bir deneyim yaratmak için Unreal Engine 5 ve sıfır bilgi kanıtı teknolojisini kullanmaktadır. Metaverse, hareketli Tokyo şehrinde başlamakta ve çok çeşitli mikro deneyimler sunmaktadır. Simu'nun ilk sürümü olan Wheels Racing, oyuncular için gerçek ödüller sağlayan bir kazan-kazan yarış oyunudur. Simu, kârın vatandaşlarına yeniden dağıtıldığı, topluluğa ait bir metaversedir.