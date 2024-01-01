SIMU | SIM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SIMU Hızlı Proje Tanıtımı
Simu, insanlığın sanal dünyalarla olan etkileşimini yeniden tanımlamayı amaçlayan sürükleyici, açık dünya bir metaverse deneyimidir. BNB zinciri üzerine inşa edilen Simu, merkeziyetsiz, fotogerçekçi bir deneyim yaratmak için Unreal Engine 5 ve sıfır bilgi kanıtı teknolojisini kullanmaktadır. Metaverse, hareketli Tokyo şehrinde başlamakta ve çok çeşitli mikro deneyimler sunmaktadır. Simu'nun ilk sürümü olan Wheels Racing, oyuncular için gerçek ödüller sağlayan bir kazan-kazan yarış oyunudur. Simu, kârın vatandaşlarına yeniden dağıtıldığı, topluluğa ait bir metaversedir.SIMU geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSIM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSIM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz80,000,000