SHIRYO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Shiryo, NFT aracılığıyla kullanıcıların deste toplamasını ve müsabakalara katılmasını sağlayan, Oyna ve Kazan alım satım oyununu içeren bir blok zincirdir. Oyun, Edrea evreninde geçiyor. Edrea evreni Toprak, Gök Gürültüsü, Su ve Ateş olmak üzere dört temel gruptan oluşur. Oyuncular, tokenin web sitesinden girilen Shiryo Dapp üzerinden müsabakalara, turnuvalara katılabilecek ve hatta arazi satın alabilecektir.