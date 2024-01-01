SHIRYO | SHIRYO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SHIRYO Hızlı Proje Tanıtımı
Shiryo, NFT aracılığıyla kullanıcıların deste toplamasını ve müsabakalara katılmasını sağlayan, Oyna ve Kazan alım satım oyununu içeren bir blok zincirdir. Oyun, Edrea evreninde geçiyor. Edrea evreni Toprak, Gök Gürültüsü, Su ve Ateş olmak üzere dört temel gruptan oluşur. Oyuncular, tokenin web sitesinden girilen Shiryo Dapp üzerinden müsabakalara, turnuvalara katılabilecek ve hatta arazi satın alabilecektir.SHIRYO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSHIRYO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSHIRYO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000,000,000