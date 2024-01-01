AiShiba | SHIBAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AiShiba Hızlı Proje Tanıtımı
AiShiba, #ArbDogeAI Topluluğundan ilham alınarak #AI tarafından yaratılmıştır. Tokenlerin %100'ü topluluğa aittir.AiShiba geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SHIBAI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSHIBAI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSHIBAI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz210,000,000,000,000,000