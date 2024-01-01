Shiba Inu | SHIB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Shiba Inu Hızlı Proje Tanıtımı
Shib, merkeziyetsiz topluluk oluşturma deneyidir. İlk piyasaya sürülmesinin ardından, telegram topluluğunun önde gelen üyelerinden oluşan bir liderler grubu oluşturuldu. Bu grubun amacı, topluluk içindeki becerileri, Shib'in gelişiminde uygun rollere tahsis etmek ve Shib'in geleceği için kararlar üzerinde toplu olarak uzlaşmayı sağlamaktadır. Shib'e katkıda bulunabilecek becerileri ya da zamanı olan herkes, Shib'i geliştirmeye ve ilerletmeye yardımcı olmaya davet edilecektir. Bu grup şu ana kadar logo oluşturma, sosyal medya varlığı, pazarlama ve web sitesi geliştirmeden sorumlu olmuştur. Shib topluluğu bu projenin merkezidir, gelişmeye ve genişlemeye devam edecektir.Shiba Inu geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSHIB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSHIB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000,000