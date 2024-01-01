Shiba Saga | SHIA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Shiba Saga Hızlı Proje Tanıtımı
SHIA, aynı tokeni paylaşan bir oyun koleksiyonu (Saga) sunan ilk MEME coin (faydalı) olacaktır. İnsanların zaten nasıl oynanacağını bildiği ve sevdiği, Shiba yöntemiyle yapılan, yeniden markalaştırılmış gündelik oyunlardan oluşan bir koleksiyondur. Sektör için bir başka ilk de, tüm Shiba Saga oyunlarında karakterleri ve diğer koleksiyon parçalarını (NFT'ler) yükseltmek/paylaşmak için eksiksiz bir zincir içi sistem olmasıdır.Shiba Saga geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSHIA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSHIA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000