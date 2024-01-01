Shiba Saga geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SHIA, aynı tokeni paylaşan bir oyun koleksiyonu (Saga) sunan ilk MEME coin (faydalı) olacaktır. İnsanların zaten nasıl oynanacağını bildiği ve sevdiği, Shiba yöntemiyle yapılan, yeniden markalaştırılmış gündelik oyunlardan oluşan bir koleksiyondur. Sektör için bir başka ilk de, tüm Shiba Saga oyunlarında karakterleri ve diğer koleksiyon parçalarını (NFT'ler) yükseltmek/paylaşmak için eksiksiz bir zincir içi sistem olmasıdır.