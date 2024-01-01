SGE | SGE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SGE Hızlı Proje Tanıtımı
SIX SIGMA SPORTS, DeFi inovasyonu ve COSMOS ölçeklenebilirliğinin en iyilerini bir araya getirerek spor için kullanıcı odaklı bir pazar yeri oluşturuyor.SGE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SGE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSGE
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSGE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,500,000,000