SafePal | SFP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SafePal Hızlı Proje Tanıtımı
Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets.
Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in.SafePal geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SFP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSFP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSFP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-02-08
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000