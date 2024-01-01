SFIN | SFIN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SFIN Hızlı Proje Tanıtımı
Songbird Finance Token (SFIN) ekosistemin birincil yönetişim ve ödül tokenidir. Tüm ekosistemdeki oranları yönetmeye odaklanır ve EXFI üzerinde 10.000/1 oylama gücü ile ekosistemdeki çeşitli yönetişim önerilerinin sonucunu etkilemede daha yüksek bir yetkiye sahiptir.SFIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SFIN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSFIN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSFIN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz11,000