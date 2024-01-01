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Songbird Finance Token (SFIN) ekosistemin birincil yönetişim ve ödül tokenidir. Tüm ekosistemdeki oranları yönetmeye odaklanır ve EXFI üzerinde 10.000/1 oylama gücü ile ekosistemdeki çeşitli yönetişim önerilerinin sonucunu etkilemede daha yüksek bir yetkiye sahiptir.