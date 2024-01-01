SolFarm geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SOLFARM'da filizlenen her çim yaprağının heyecan verici bir para kazanma fırsatına dönüştüğü dijital çiftlik oyununa hoş geldiniz. SOLFARM ile coin madenciliği yapabilir, çiftliğinizi genişletebilir ve her başarıda benzersiz NFT'ler oluşturabilirsiniz.