SolFarm | SFARM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SolFarm Hızlı Proje Tanıtımı
SOLFARM'da filizlenen her çim yaprağının heyecan verici bir para kazanma fırsatına dönüştüğü dijital çiftlik oyununa hoş geldiniz. SOLFARM ile coin madenciliği yapabilir, çiftliğinizi genişletebilir ve her başarıda benzersiz NFT'ler oluşturabilirsiniz.SolFarm geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SFARM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSFARM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSFARM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000