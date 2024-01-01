SHIBARIUM PERPETUALS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SERP, fiyat etkisi olmayan ve ucuz swap ücretleri olmayan işlemlere izin veren, merkeziyetsiz bir spot ve sürekli işlem borsasıdır. Alım satımı destekleyen özel bir çoklu varlık havuzu, likidite sağlayıcıları için piyasa oluşturma, swap ücretleri ve kaldıraçlı alım satım yoluyla ücretler üretir. Chainlink Oracles ve en yüksek hacimli borsalardan alınan ortalama fiyatlar, dinamik fiyatlandırma sağlar.