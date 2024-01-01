SHIBARIUM PERPETUALS | SERP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SHIBARIUM PERPETUALS Hızlı Proje Tanıtımı
SERP, fiyat etkisi olmayan ve ucuz swap ücretleri olmayan işlemlere izin veren, merkeziyetsiz bir spot ve sürekli işlem borsasıdır. Alım satımı destekleyen özel bir çoklu varlık havuzu, likidite sağlayıcıları için piyasa oluşturma, swap ücretleri ve kaldıraçlı alım satım yoluyla ücretler üretir. Chainlink Oracles ve en yüksek hacimli borsalardan alınan ortalama fiyatlar, dinamik fiyatlandırma sağlar.SHIBARIUM PERPETUALS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SERP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSERP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSERP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000