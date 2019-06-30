Super Zero Protocol | SERO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Super Zero Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
"SERO, akıllı sözleşmeyi destekleyen ve gizlilik coinlerinin ve anonim varlıkların piyasaya sürülmesini sağlayan yeni nesil gizlilik blok zinciridir. Ethereum'un özel versiyonu olarak bilinen SERO, ZCash tarafından kullanılan blok zincirinden daha iyi performans gösteren bir şifreleme yöntemi olan sıfır bilgi kanıtı mekanizmasını kullanır. Varsayılan anonim alım satımla SERO, Merkeziyetsiz Uygulamalar için dünyanın ilk gerçek gizlilik koruma platformudur. SERO ayrıca ağ güvenliği ve performansı POW konsensüs tabanlı blok zincirinden çok daha iyi olan en gelişmiş POW + POS konsensüsünü benimser.
Projeye eski IDG kurucu ortağı Suyang Zhang, LD Capital ve Quantum Investment Fund tarafından yatırım yapılmıştır. Şu anda F2Pool gibi büyük madencilik havuzlarıyla işbirliği yapmaktadır."Super Zero Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSERO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı超零幣
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-06-30
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.3 USDT
Maksimum Arz647,367,590