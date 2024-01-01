Revelation | SERAPH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Revelation Hızlı Proje Tanıtımı
Seraph Coin'de sadece bir kripto para birimi yaratmıyoruz; dijital çağda güven ve güvenliği yeniden tanımlıyoruz. Kutsal ve göz alıcı altı kanatlı meleklerden esinlenen en son teknolojimiz, benzersiz bir güvenlik ve şeffaflık düzeyi sunuyor.Revelation geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SERAPH Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSERAPH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSERAPH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000