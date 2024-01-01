SER | SER Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SER Hızlı Proje Tanıtımı
Secretum, şifreli mesajlaşma ve tezgah üstü işlemler için blok zincirine sahip dünyanın ilk ve tek merkezi olmayan uygulamasıdır.SER geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SER Token MEXC'de
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSER
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSER
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000