SER geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Secretum, şifreli mesajlaşma ve tezgah üstü işlemler için blok zincirine sahip dünyanın ilk ve tek merkezi olmayan uygulamasıdır.