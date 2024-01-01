SEI | SEI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SEI Hızlı Proje Tanıtımı
Sei, tamamen açık kaynaklı, genel amaçlı bir blok zinciri olan dijital varlıkların değişimi için optimize edilmiş bir Katman 1 projesidir. Sei'nin temel mutabakat mekanizmasında ve işlem gerçekleştirmede yaptığı ilerlemeler, Sei blok zinciri üzerine inşa edilen uygulamalar için paralel yürütme, sektör lideri kesinlik ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlar.SEI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSEI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSEI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000