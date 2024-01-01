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Sei, tamamen açık kaynaklı, genel amaçlı bir blok zinciri olan dijital varlıkların değişimi için optimize edilmiş bir Katman 1 projesidir. Sei'nin temel mutabakat mekanizmasında ve işlem gerçekleştirmede yaptığı ilerlemeler, Sei blok zinciri üzerine inşa edilen uygulamalar için paralel yürütme, sektör lideri kesinlik ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlar.