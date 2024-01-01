Sappchat geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Sappchat, en son şifreleme ve mobil iletişim teknolojisi aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıları güvenli ve özel bir şekilde birbirine bağlamak için tasarlanmış blok zinciri tabanlı dağıtılmış bir platformdur.