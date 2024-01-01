Shiden Network | SDN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Shiden Network Hızlı Proje Tanıtımı
Shiden Network is a canary network that acts as an R&D chain of Plasm Network. PLM token holders can claim SDN tokens, the native token of Shiden Network, at a 1:1 ratio.Shiden Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSDN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSDN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz70,000,000