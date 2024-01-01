SmarDex | SDEX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SmarDex Hızlı Proje Tanıtımı
SMARDEX, kalıcı olarak geçici kayıp sorununu çözerek DeFi alanında devrim yaratıyor. Çığır açan teknolojimiz, likidite sağlayıcıların akıllı getiriler elde etmelerine olanak tanırken, kullanıcılara piyasadaki en iyi fırsatlara erişim olanağı tanır.SmarDex geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SDEX Token MEXC'de
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSDEX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSDEX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000