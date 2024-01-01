SuperCells geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Bir süper hücre depolama, geliştirme, Ar-Ge, alım satım, hizmet ve tasarlamadan oluşan bir metaverse havuzu oluşturan, blok zincirinin çalışmasına dayanan dünyanın ilk süper hücre üyelik hizmeti ekosistemidir.