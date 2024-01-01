SuperCells | Sct Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SuperCells Hızlı Proje Tanıtımı
Bir süper hücre depolama, geliştirme, Ar-Ge, alım satım, hizmet ve tasarlamadan oluşan bir metaverse havuzu oluşturan, blok zincirinin çalışmasına dayanan dünyanın ilk süper hücre üyelik hizmeti ekosistemidir.SuperCells geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Sct Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSCT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSCT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000