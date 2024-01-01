Script Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Televizyonun giderek bir kablo bağlantısı olmadan, dijital bir deneyime dönüşmesiyle birlikte Script.TV, blok zinciri teknolojisini kullanarak benzersiz, sektörü tanımlayan bir deneyim sunmaya odaklanmıştır. Küresel olarak içerik tüketmek için birçok seçenek olmasına rağmen, Script.TV, her saat içerik izleyerek NFT'ler, hediyeler ve tokenler aracılığıyla zincir içi ödüller ile canlı televizyon deneyimini blok zincirine getiren ilk platformdur.