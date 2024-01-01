Script Network | SCPT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Script Network Hızlı Proje Tanıtımı
Televizyonun giderek bir kablo bağlantısı olmadan, dijital bir deneyime dönüşmesiyle birlikte Script.TV, blok zinciri teknolojisini kullanarak benzersiz, sektörü tanımlayan bir deneyim sunmaya odaklanmıştır. Küresel olarak içerik tüketmek için birçok seçenek olmasına rağmen, Script.TV, her saat içerik izleyerek NFT'ler, hediyeler ve tokenler aracılığıyla zincir içi ödüller ile canlı televizyon deneyimini blok zincirine getiren ilk platformdur.Script Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SCPT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSCPT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSCPT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000