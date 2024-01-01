S.C. Corinthians FT | SCCP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
S.C. Corinthians FT Hızlı Proje Tanıtımı
SC Corinthians Fan Tokeni, $SCCP taraftarlarının kulüp kararları üzerinde tokenize edilmiş bir etki payına sahip olmalarını sağlar. Taraftarlar çok çeşitli kulüp kararları alabilir ve bunu yaparken ödüller ve paranın satın alamayacağı deneyimler kazanabilir.S.C. Corinthians FT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSCCP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSCCP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz20,000,000