SCAI | SCAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SCAI Hızlı Proje Tanıtımı
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SCAI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSCAI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSCAI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz150,000,000