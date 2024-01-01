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Siacoin | SC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Siacoin Hızlı Proje Tanıtımı

Sia is the leading decentralized cloud storage platform. Sia leverages blockchain technology to create a data storage marketplace that is more robust and more affordable than traditional cloud storage providers. Founded in 2014, Sia currently represents one of the most advanced projects in the decentralized cloud storage market. It will be committed to solving the current and future large cloud storage needs, with a focus on security and privacy.
Siacoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SC Token MEXC'de

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Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Siacoin tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen SC vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz
SC Fiyat HesaplayıcıSiacoin Satın Alma

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