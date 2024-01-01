SB GROUP | Sbg Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SB GROUP Hızlı Proje Tanıtımı
SBGroup - yeni teknoloji çözümleri ve hizmetleri sunan, kullanıcılara pratik değer getiren birçok uygulamadan oluşan bir blockchain ekosistemine yaklaşan, araştıran ve geliştiren bir Fintech şirketidir. SBG, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların blok zincirinin değerini, uygulamasını ve kârını anlamalarına yardımcı olma konusunda öncü olma misyonunu sürdürmektedir.SB GROUP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Sbg Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSBG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSBG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000