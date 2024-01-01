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SBGroup - yeni teknoloji çözümleri ve hizmetleri sunan, kullanıcılara pratik değer getiren birçok uygulamadan oluşan bir blockchain ekosistemine yaklaşan, araştıran ve geliştiren bir Fintech şirketidir. SBG, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların blok zincirinin değerini, uygulamasını ve kârını anlamalarına yardımcı olma konusunda öncü olma misyonunu sürdürmektedir.