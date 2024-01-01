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PYLON üzerinden katılabileceğiniz Smart Block Chain City DAO'da akıllı şehir yaşamını iyileştirmek için en etkili ve ekonomik çözüm konusunda fikir birliğine varıldı.