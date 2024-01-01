Smart Block Chain City | SBCC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Smart Block Chain City Hızlı Proje Tanıtımı
PYLON üzerinden katılabileceğiniz Smart Block Chain City DAO'da akıllı şehir yaşamını iyileştirmek için en etkili ve ekonomik çözüm konusunda fikir birliğine varıldı.Smart Block Chain City geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSBCC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSBCC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,000,000,000