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SaucerSwap | SAUCE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

SaucerSwap Hızlı Proje Tanıtımı

SaucerSwap, HSCS ve HTS'den yararlanarak ERC20 standardının ötesine geçen ve Hedera ağının tüm avantajını devralan merkeziyetsiz bir değişimdir. Token takası, likidite havuzları, getiri çiftlikleri, tek taraflı staking ve daha fazlasını içeren eksiksiz bir hizmet paketi sunan Hedera DeFi için tek durak noktası olarak hizmet veriyor.
SaucerSwap geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SAUCE Token MEXC'de

MEXC Borsası, SaucerSwap (SAUCE) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SAUCE alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak SaucerSwap satın almak veya MEXC SAUCE ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için SaucerSwap tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen SAUCE vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSAUCE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSAUCE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000
SAUCE Fiyat HesaplayıcıSaucerSwap Satın Alma

Al-Sat

/USDT
--0.00%
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