SaucerSwap geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SaucerSwap, HSCS ve HTS'den yararlanarak ERC20 standardının ötesine geçen ve Hedera ağının tüm avantajını devralan merkeziyetsiz bir değişimdir. Token takası, likidite havuzları, getiri çiftlikleri, tek taraflı staking ve daha fazlasını içeren eksiksiz bir hizmet paketi sunan Hedera DeFi için tek durak noktası olarak hizmet veriyor.