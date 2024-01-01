SaucerSwap | SAUCE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SaucerSwap Hızlı Proje Tanıtımı
SaucerSwap, HSCS ve HTS'den yararlanarak ERC20 standardının ötesine geçen ve Hedera ağının tüm avantajını devralan merkeziyetsiz bir değişimdir. Token takası, likidite havuzları, getiri çiftlikleri, tek taraflı staking ve daha fazlasını içeren eksiksiz bir hizmet paketi sunan Hedera DeFi için tek durak noktası olarak hizmet veriyor.SaucerSwap geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SAUCE Token MEXC'de
MEXC Borsası, SaucerSwap (SAUCE) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SAUCE
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Tokenin İngilizce adıSAUCE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSAUCE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000