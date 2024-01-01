Sauber FT | SAUBER Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Sauber FT Hızlı Proje Tanıtımı
$SAUBER, tek resmi Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Tokeninin adıdır. Fan Tokenler, asla süresi dolmayan dijital varlıklardır. Bu tokenleri, yalnızca resmi kulüp kararlarında oy hakkı, takımınıza rakipsiz erişim ve hayatta bir kez karşılaşabileceğiniz inanılmaz deneyimler içeren geleneksel üyeliğiniz olarak düşünebilirsiniz.Sauber FT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSAUBER
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSAUBER
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000