Sauber FT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

$SAUBER, tek resmi Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Tokeninin adıdır. Fan Tokenler, asla süresi dolmayan dijital varlıklardır. Bu tokenleri, yalnızca resmi kulüp kararlarında oy hakkı, takımınıza rakipsiz erişim ve hayatta bir kez karşılaşabileceğiniz inanılmaz deneyimler içeren geleneksel üyeliğiniz olarak düşünebilirsiniz.