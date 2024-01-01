Satoxcoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Satoxcoin, Oyna-Kazan kavramına benzersiz bir yaklaşım getirmeyi hedeflemektedir. SATOX, günümüzde kripto ödülleri kazanmanın adil bir yol olduğu temel fikrini yeniden tanımlamaktadır. Oyuncular sadece favori oyunlarını STEAM üzerinden oynayarak ödüllendirilebilirler. Oyuncular STEAM'deki 1000'den fazla oyunda SATOX kazanmıştır. Sunucularda herhangi bir kısıtlama bulunmaması nedeniyle herhangi bir oyunu oynayarak SATOX kazanmanız kolaydır.