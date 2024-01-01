Satoxcoin | SATOX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Satoxcoin Hızlı Proje Tanıtımı
Satoxcoin, Oyna-Kazan kavramına benzersiz bir yaklaşım getirmeyi hedeflemektedir. SATOX, günümüzde kripto ödülleri kazanmanın adil bir yol olduğu temel fikrini yeniden tanımlamaktadır. Oyuncular sadece favori oyunlarını STEAM üzerinden oynayarak ödüllendirilebilirler. Oyuncular STEAM'deki 1000'den fazla oyunda SATOX kazanmıştır. Sunucularda herhangi bir kısıtlama bulunmaması nedeniyle herhangi bir oyunu oynayarak SATOX kazanmanız kolaydır.Satoxcoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SATOX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSATOX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSATOX
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz4,461,845,740