Santos FC Fan Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Santos FC Taraftar Tokeni, tüm Santos FC taraftarları için taraftarlık deneyiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış bir BEP-20 yardımcı program tokenidir. Token, Santos FC taraftarlarına takım oylama anketlerine katılma, dijital koleksiyonları avlama, NFT satın alma ve taraftar ödülleri veya harika deneyimlerle bağlantılı oyunlaştırma özelliklerinin keyfini çıkarma gücü veriyor.