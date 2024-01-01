Santos FC Fan Token | SANTOS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Santos FC Fan Token Hızlı Proje Tanıtımı
Santos FC Taraftar Tokeni, tüm Santos FC taraftarları için taraftarlık deneyiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış bir BEP-20 yardımcı program tokenidir. Token, Santos FC taraftarlarına takım oylama anketlerine katılma, dijital koleksiyonları avlama, NFT satın alma ve taraftar ödülleri veya harika deneyimlerle bağlantılı oyunlaştırma özelliklerinin keyfini çıkarma gücü veriyor.Santos FC Fan Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SANTOS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSANTOS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSANTOS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz30,000,000