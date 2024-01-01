SAMO | SAMO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SAMO Hızlı Proje Tanıtımı
Samoyedcoin (SAMO) Solana'nın en sevimli elçisidir. Topluluğa ait ve eğlencelidir! Solana ekosisteminin önde gelen topluluk tokeni ve sembolüdür.SAMO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SAMO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSAMO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSAMO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz4,746,913,623