Exosama Network | SAMA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Exosama Network Hızlı Proje Tanıtımı
SAMA, çok zincirli blok zinciri çözümleri, birleştirilebilir NFT koleksiyonları, sayısız Web 3.0 varlıkları, oyunlar, NFT pazarları ve hepsini bir arada kapsayıcı bilgelikle geliştiren bir Metaverse içeren Moonsama ekosistemini daha da genişletmek için topluluğa ait bir Katman 1 EVM blok zinciri olan Exosama Network'ün yerel para birimidir.Exosama Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SAMA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSAMA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSAMA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000