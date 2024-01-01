Exosama Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SAMA, çok zincirli blok zinciri çözümleri, birleştirilebilir NFT koleksiyonları, sayısız Web 3.0 varlıkları, oyunlar, NFT pazarları ve hepsini bir arada kapsayıcı bilgelikle geliştiren bir Metaverse içeren Moonsama ekosistemini daha da genişletmek için topluluğa ait bir Katman 1 EVM blok zinciri olan Exosama Network'ün yerel para birimidir.