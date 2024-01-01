SA | SA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SA Hızlı Proje Tanıtımı
SAF cüzdanı, merkeziyetsiz uygulaması olan tek aşamalı bir kripto çözümüdür.SA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000