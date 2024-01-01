RealWorldX | RWX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RealWorldX Hızlı Proje Tanıtımı
RealWorldX, gayrimenkulleri Binance Akıllı Zincir üzerinde varlık destekli tokenlere dönüştürerek kullanıcıların cüzdanlarına mülk değerlemesi ve aylık kira geliriyle doğrudan sınırsız yatırım fırsatları sunar.RealWorldX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RWX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRWX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRWX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000