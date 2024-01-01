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Revolt 2 Earn (RVLT), Cult DAO'nun ikinci takas edilebilir likit tokenidir. RVLT ile işlem yapmak, merkeziyetsiz teknolojilere yatırımları finanse etmek için DAO hazinesini yavaşça doldurarak protokole katkıda bulunacaktır. Bu miktar, doğrudan hazineye giden tüm RVLT işlemlerinde %0,4 tahsilat nedeniyle elde edilir.