RVLT | RVLT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RVLT Hızlı Proje Tanıtımı
Revolt 2 Earn (RVLT), Cult DAO'nun ikinci takas edilebilir likit tokenidir. RVLT ile işlem yapmak, merkeziyetsiz teknolojilere yatırımları finanse etmek için DAO hazinesini yavaşça doldurarak protokole katkıda bulunacaktır. Bu miktar, doğrudan hazineye giden tüm RVLT işlemlerinde %0,4 tahsilat nedeniyle elde edilir.RVLT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıRVLT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRVLT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz91,131,825,151,985