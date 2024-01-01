RocketX exchange | RVF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RocketX exchange Hızlı Proje Tanıtımı
RocketX, tek bir kullanıcı arayüzü ve API aracılığıyla 300'den fazla DEXS ve 100 milyar $'dan fazla Likidite ile 6 En İyi CEX'e erişimi basitleştiren en gelişmiş CEX ve DEX toplayıcısıdır. Kullanıcıların fiyatları karşılaştırmasına ve her swapta en iyi oranları almasına yardımcı oluyoruz. Tek tıkla çapraz zincir swap yetenekleri ile Bitcoin, Ethereum, Cosmos vb. gibi 100'den fazla blok zinciri (yakında 200'den fazla) arasında birlikte çalışabilirliği destekler.RocketX exchange geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RVF Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRVF
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıRVF
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz99,300,000