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RocketX exchange | RVF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

RocketX exchange Hızlı Proje Tanıtımı

RocketX, tek bir kullanıcı arayüzü ve API aracılığıyla 300'den fazla DEXS ve 100 milyar $'dan fazla Likidite ile 6 En İyi CEX'e erişimi basitleştiren en gelişmiş CEX ve DEX toplayıcısıdır. Kullanıcıların fiyatları karşılaştırmasına ve her swapta en iyi oranları almasına yardımcı oluyoruz. Tek tıkla çapraz zincir swap yetenekleri ile Bitcoin, Ethereum, Cosmos vb. gibi 100'den fazla blok zinciri (yakında 200'den fazla) arasında birlikte çalışabilirliği destekler.
RocketX exchange geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

RVF Token MEXC'de

MEXC Borsası, RocketX exchange (RVF) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de RVF alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak RocketX exchange satın almak veya MEXC RVF ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için RocketX exchange tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen RVF vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıRVF
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıRVF
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz99,300,000
RVF Fiyat HesaplayıcıRocketX exchange Satın Alma

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