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RUSH Foundation, Kore'nin açılan ilk NFT Açık Pazarı olarak, P2E platformu olan ve "NFT Mania", ve "Infinity Market" gibi küresel oyunları başlatıyor, aynı zamanda P2E ekosistemi yaratıyor ve küreselleşme amacı doğrultsunda daha fazla içerik üretiyor.