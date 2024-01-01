RUSH | RUSH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RUSH Hızlı Proje Tanıtımı
RUSH Foundation, Kore'nin açılan ilk NFT Açık Pazarı olarak, P2E platformu olan ve "NFT Mania", ve "Infinity Market" gibi küresel oyunları başlatıyor, aynı zamanda P2E ekosistemi yaratıyor ve küreselleşme amacı doğrultsunda daha fazla içerik üretiyor.RUSH geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RUSH Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRUSH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRUSH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,000,000,000