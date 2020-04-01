THORChain | RUNE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
THORChain Hızlı Proje Tanıtımı
THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.THORChain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RUNE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRUNE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRUNE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-04-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.038 USDT
Maksimum Arz500,000,000