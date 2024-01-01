Reserve | RSR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Reserve Hızlı Proje Tanıtımı
Reserve, çeşitlilik ve merkeziyetsiz yönetişim aracılığıyla riski azaltmak için tasarlanan esnek stabil coin havuzudur.Reserve geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RSR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRSR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRSR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000