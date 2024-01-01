Rocket Pool | RPL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Rocket Pool Hızlı Proje Tanıtımı
Rocket Pool, topluluğa ait, merkeziyetsiz, güvenilir ve Ethereum 2.0'da stake ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmış, türünün ilk örneği olan ETH2 Hisse Kanıtı Protokolüdür.Rocket Pool geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RPL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRPL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRPL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz