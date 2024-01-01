Rocket Pool geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Rocket Pool, topluluğa ait, merkeziyetsiz, güvenilir ve Ethereum 2.0'da stake ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmış, türünün ilk örneği olan ETH2 Hisse Kanıtı Protokolüdür.