Rangers Protocol | Rpg Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Rangers Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
Rangers Protokolü, sürükleyici Web3 uygulamaları oluştururken Web3 Motorunun ana iskeletini oluşturur. Web3 geliştiricileri için geliştirme zorluğunu en aza indirir ve Web3 uygulamalarının kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarır. Rangers Protocol, verimli ve karmaşık uygulama geliştirme, başarılı zincirler arası ve toplu dağıtım, çeşitli uygulama içi NFT ve DeFi özellikleri ve daha fazlası için kapsamlı altyapılar sağlar. Tam EVM uyumluluğu, stratejik endüstri ortaklıkları ve derlenmiş hepsi bir arada IDE'si sayesinde Rangers Protocol, AAA ve bağımsız geliştiricilerin Web3 dünyasında başarılı olmalarını destekler.Rangers Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıRPG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRPG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000