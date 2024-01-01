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Rangers Protokolü, sürükleyici Web3 uygulamaları oluştururken Web3 Motorunun ana iskeletini oluşturur. Web3 geliştiricileri için geliştirme zorluğunu en aza indirir ve Web3 uygulamalarının kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarır. Rangers Protocol, verimli ve karmaşık uygulama geliştirme, başarılı zincirler arası ve toplu dağıtım, çeşitli uygulama içi NFT ve DeFi özellikleri ve daha fazlası için kapsamlı altyapılar sağlar. Tam EVM uyumluluğu, stratejik endüstri ortaklıkları ve derlenmiş hepsi bir arada IDE'si sayesinde Rangers Protocol, AAA ve bağımsız geliştiricilerin Web3 dünyasında başarılı olmalarını destekler.