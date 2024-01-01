Oasis Network | ROSE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Oasis Network Hızlı Proje Tanıtımı
Oasis Network, Web3'ü ileriye taşımak için önde gelen gizlileştirilmiş ve ölçeklenebilir katman-1 blok zinciri ağıdır.Oasis Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ROSE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıROSE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıROSE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000