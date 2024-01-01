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ROOTDEX | ROOTDEX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

ROOTDEX Hızlı Proje Tanıtımı

Root DEX, 100 kata kadar kaldıraç, yüksek likidite, düşük işlem ücretleri sunan ve işlem farkı olmayan merkeziyetsiz bir türev borsasıdır. Dydx gibi platformlarla rekabet eder ve yatırımcılar ile likidite havuzları arasında doğrudan alım satıma olanak tanıyan PvPool (PvP) alım satım mekanizmasını sunar.
ROOTDEX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ROOTDEX Token MEXC'de

MEXC Borsası, ROOTDEX (ROOTDEX) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ROOTDEX alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak ROOTDEX satın almak veya MEXC ROOTDEX ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için ROOTDEX tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen ROOTDEX vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıROOTDEX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz
ROOTDEX Fiyat HesaplayıcıROOTDEX Satın Alma

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