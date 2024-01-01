ROOTDEX | ROOTDEX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ROOTDEX Hızlı Proje Tanıtımı
Root DEX, 100 kata kadar kaldıraç, yüksek likidite, düşük işlem ücretleri sunan ve işlem farkı olmayan merkeziyetsiz bir türev borsasıdır. Dydx gibi platformlarla rekabet eder ve yatırımcılar ile likidite havuzları arasında doğrudan alım satıma olanak tanıyan PvPool (PvP) alım satım mekanizmasını sunar.ROOTDEX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ROOTDEX Token MEXC'de
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıROOTDEX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz