Ronald McDonald | RONALD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Ronald McDonald Hızlı Proje Tanıtımı
Kolektif hafızamızda yer etmiş bir karakterden esinlenen RONALD, 100.000 token ile sınırlandırılmıştır. Arbitrum blok zinciri üzerinde hızlı ve düşük maliyetli işlemler için benzersiz bir kripto para birimi olarak öne çıkmaktadır. RONALD'a adanmış canlı ve gelişen bir topluluk oluşturma görevini üstleniyoruz.Ronald McDonald geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RONALD Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRONALD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRONALD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000