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Kolektif hafızamızda yer etmiş bir karakterden esinlenen RONALD, 100.000 token ile sınırlandırılmıştır. Arbitrum blok zinciri üzerinde hızlı ve düşük maliyetli işlemler için benzersiz bir kripto para birimi olarak öne çıkmaktadır. RONALD'a adanmış canlı ve gelişen bir topluluk oluşturma görevini üstleniyoruz.