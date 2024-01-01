RONIN | Ron Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RONIN Hızlı Proje Tanıtımı
Ronin Network (RON), Ronin Blockchain için ekosistem tokenidir. Gaz ücretlerini ödemek ve hem Axie Infinity hem de zincir üzerine inşa edilmiş gelecekteki oyunlar/ürünler için ağı güvence altına almak için kullanılır.RONIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Ron Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRON
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRON
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000