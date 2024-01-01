RONIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Ronin Network (RON), Ronin Blockchain için ekosistem tokenidir. Gaz ücretlerini ödemek ve hem Axie Infinity hem de zincir üzerine inşa edilmiş gelecekteki oyunlar/ürünler için ağı güvence altına almak için kullanılır.